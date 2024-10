Stand: 22.10.2024 07:34 Uhr Rostocker Stadthafen: Wassermassen sorgen für Verkehrschaos

Im Bereich des Rostocker Stadthafens herrscht derzeit ein Verkehrschaos. Laut Polizei sind die Straßen aufgrund der Wassermassen kniehoch überschwemmt, was die Durchfahrt für Autos nahezu unmöglich macht. Autofahrer werden dringend aufgefordert, den betroffenen Bereich zu umfahren. Die genaue Ursache für die Überschwemmung ist bisher noch unklar. Die Beamten sind zwar vor Ort und regeln den Verkehr, jedoch ist die Straße kaum befahrbar. Der Versorger Nordwasser ist ebenfalls in den Einsatz involviert und prüft aktuell, was zu den massiven Wassermengen geführt hat. Bereits gestern gab es einen Rohrbruch im Bereich Südring/Satower Straße, der dazu führte, dass die Trinkwasserversorgung zeitweise unterbrochen war. Die Situation bleibt angespannt, und die Polizei sowie die zuständigen Stellen arbeiten daran, das Problem schnellstmöglich zu beheben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 22.10.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock