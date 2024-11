Stand: 16.11.2024 10:30 Uhr Rostocker Schifffahrtsmuseum öffnet mit neuer Ausstellung wieder

Nur wenige Tage konnten Gäste des Rostocker Schifffahrtsmuseum die neue Sonderausstellung mit dem Titel "Das Schiff war unsere Welt. Seeleute erzählen" besuchen. Denn am 28. Oktober, nur vier Tage nach der Ausstellungseröffnung, schloss das Traditionsschiff "MS Dresden" seine Schotten. Grund dafür waren Arbeiten an der Steganlage, die zum Museumsschiff führt. Der Zugang von Land war in die Jahre gekommen und musste grunderneuert werden. Seit Sonnabend hat das schwimmende Museum wieder geöffnet, sodass Interessierte auch die neue Sonderausstellung aufs Neue besuchen können. Im Mittelpunkt stehen dabei Zeitzeugen und ihre Geschichten aus sechs Jahrzehnten Seefahrt bis in die Gegenwart. Neben zahlreichen Interviews und historischen Objekten sind viele großformatige Fotografien vom Bordleben und den Schiffsreisen zu sehen.

