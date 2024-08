Stand: 06.08.2024 15:02 Uhr Rostocker Kardiologe zum achten Mal Arzt bei den Paralympics

Barcelona, Atlanta, Sydney, Peking, London, Rio, Tokio und Paris:

Der Chefkardiologe vom Klinikum Südstadt Rostock, Dr. Rolf Kaiser, ist zum achten Mal als Bundessportarzt bei den Paralympischen Spielen dabei. Wie das Klinikum mitteilte, wurde der Mediziner aufgrund seiner Erfahrungen bereits zum achten Mal nominiert worden. Die Paralympics folgen traditionell seit 1960 auf die Olympischen Spiele. Die Eröffnung der Paralympischen Spiele 2024 in Paris findet am 28. August 2024 statt. Rund 4.400 der weltbesten paralympischen Athleten kämpfen um Gold, Silber und Bronze. Die Wettkämpfe werden bis zum 8. September in 23 Sportarten und 549 Veranstaltungen ausgetragen. „Die Vorfreude ist riesig auf das bevorstehende Großereignis, zumal diese wieder mit Publikum und ohne weitere Einschränkungen gefeiert werden können“, betonte Dr. Rolf Kaiser. Neben der interventionellen Kardiologie am Klinikum Südstadt Rostock ist seine große Leidenschaft die Sportmedizin und speziell die sportmedizinische Betreuung von Athleten mit Handicap.



