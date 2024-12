Stand: 04.12.2024 13:14 Uhr Rostocker Kardiologe mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Der Rostocker Kardiologe Rolf Kaiser ist zum Tag des Ehrenamtes am Mittwochvormittag in Schloss Bellevue mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der Sportmediziner wurde von Bundespräsident Steinmeier für sein mehr als 35-jähriges ehrenamtliches Engagement für Parasportler ausgezeichnet. Für das Team Deutschland war er bereits bei acht Paralympischen Spielen tätig. Los ging es schon 1992 in Barcelona, zuletzt hat Rolf Kaiser seinen Jahresurlaub als leitender Mannschaftsarzt bei den Paralympics 2024 in Paris verbracht. Vor Ort hat er Sportlerinnen und Sportler mit Handicap bei den Wettkämpfen medizinisch betreut und sich um deren Verletzungen gekümmert, oft im 24-Stunden-Dienst. Hauptberuflich leitet Rolf Kaiser als Chefarzt die Abteilung Kardiologie am Rostocker Südstadtklinikum. Das Bundesverdienstkreuz erhielten 16 weitere Frauen und Männer aus ganz Deutschland, die sich im Sport für Chancengleichheit einsetzen.

