Stand: 18.10.2024 14:20 Uhr Rostocker Fracht- und Fischereihafen schlägt mehr Güter um

Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 682.000 Tonnen Güter umgeschlagen. Damit habe der zweitgrößte Hafen der Hansestadt wieder das Mengenniveau der Jahre 2021/22 erreicht, so ein Sprecher. Im vergangenen Jahr hätten die andauernde Konjunkturflaute und eine wochenlange Abkopplung des Hafens vom Bahngüterverkehr das Geschäft stark belastet. Die Hafenarbeiter haben bisher am meisten Holz und Dünger bewegt. Damit sind die deutlichen Umschlagsrückgänge von jeweils bis zu 30 Prozent aus dem Jahr 2023 aufgeholt. Bei Getreide verdoppelte sich das Dreivierteljahr-Ergebnis gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 auf rund 45.000 Tonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock