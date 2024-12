Stand: 17.12.2024 11:51 Uhr Rostock und Landkreis: Ämter über die Feiertage geschlossen

Die Verwaltung des Landkreises Rostock bleibt in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Wer also noch in diesem Jahr ein Auto ummelden oder aus anderen Gründen ein Amt aufsuchen will, muss alles bis zum 23.12. erledigt haben. Laut Verwaltung sollen durch die vollständige Schließung Betriebskosten gespart und die Zeit für Wartungsarbeiten genutzt werden. Auch in Rostock öffnen einige Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung in diesem Zeitraum nicht, wie das Gesundheits- oder Stadtforstamt oder das Stadtarchiv.

