Stand: 21.07.2024 15:50 Uhr Rostock: Wasserleiche im Stadthafen entdeckt

Passanten haben gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen im Rostocker Stadthafen in der Nähe des Fähranlegers einen leblos im Wasser treibenden menschlichen Körper entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte hätten die mit einem Bikini bekleidete Frau nur noch tot bergen können. Im Rahmen der Ermittlungen konnten aufgefundene Bekleidungsgegenstände zugeordnet und der Leichnam zweifelsfrei identifiziert werden. Demnach handelt es sich um eine chilenische Staatsbürgerin mit dauerhaften Aufenthalt in Rostock. Zum Unfallhergang können bislang keine Angaben gemacht werden. Nach bisherigen Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat vor. Die Ermittlungen dauern an.

