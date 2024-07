Graal-Müritz: Zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet Stand: 08.07.2024 06:56 Uhr Zwei Mädchen sind am Wochenende in Graal-Müritz in der Nähe von Buhnen von der Strömung in die Ostsee gezogen worden. Rettungsschwimmer konnten sie in Sicherheit bringen. Die Eltern hatten von der Gefahrensituation nichts mitbekommen.

Rettungsschwimmer haben am Sonntag in Graal-Müritz zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Die beiden Mädchen waren in der Nähe der Buhnen in eine Strömung geraten. Für die zwei Kinder aus dem nordrhein-westfälischen Geseke bei Paderborn sei die Situation sehr gefährlich gewesen, so André Rieckhoff von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Graal-Müritz. Schnell seien Rettungsschwimmer ins Wasser gesprungen und hätten die unter sechs Jahre alten Kinder in der Nähe der Buhnen aus der Ostsee gezogen.

Gelbe Flagge war gehisst - Eltern erkannten Gefahr nicht

Ihre Eltern lagen rund 80 Meter weiter hinter einem Windschutz und hatten von der Situation nichts mitbekommen. Sie wurden auf ihre Aufsichtspflicht hingewiesen und ermahnt, dass in der Nähe von Buhnen starke Strömungen auftreten können. Als die Kinder bei Windstärke vier bis fünf gegen die Buhnen gedrückt wurden, sei die gelbe Flagge aufgezogen gewesen, so Rieckhoff. Nichtschwimmer und unsichere Schwimmer sollten dann nichts ins Wasser gehen. Eltern, sollten ihre Kinder am Strand immer im Auge behalten.

Was bedeuten die Flaggen am Strand? Bei gehisster roter Flagge niemals baden. Sie signalisiert eine akute Gefahrenlage wie Strömung oder hohen Wellengang, Baden kann dann lebensgefährlich sein

niemals baden. Sie signalisiert eine akute Gefahrenlage wie Strömung oder hohen Wellengang, Baden kann dann lebensgefährlich sein Eine rot-gelbe Flagge am Mast einer Wachstation zeigt an, dass ein Strandabschnitt von Rettungsschwimmern überwacht wird. Weitere rot-gelbe Flaggen am Strand können diesen Bereich begrenzen.

am Mast einer Wachstation zeigt an, dass ein Strandabschnitt von Rettungsschwimmern überwacht wird. Weitere rot-gelbe Flaggen am Strand können diesen Bereich begrenzen. Eine zusätzlich gehisste gelbe Flagge signalisiert gefährliche Bedingungen im Wasser, besonders für Kinder, ungeübte Schwimmer und ältere Personen.

signalisiert gefährliche Bedingungen im Wasser, besonders für Kinder, ungeübte Schwimmer und ältere Personen. Weht darüber hinaus ein orangefarbener Windsack am Flaggenmast, rät die DLRG, auf die Benutzung von aufblasbaren Matratzen oder Schwimmtieren aufgrund des ablandigen Windes zu verzichten.

am Flaggenmast, rät die DLRG, auf die Benutzung von aufblasbaren Matratzen oder Schwimmtieren aufgrund des ablandigen Windes zu verzichten. Eine schwarz-weiß geviertelte Flagge kennzeichnet Strandabschnitte, die für die Sondernutzung von Wassersportgeräten geeignet und bestimmt sind. In diesem Bereich können Surfbretter, Segelboote oder Jetskis zu Wasser gelassen werden.

VIDEO: DLRG macht auf Risiken beim Baden aufmerksam (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.07.2024 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock