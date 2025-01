Stand: 16.01.2025 15:36 Uhr Rostock: Unternehmen der Gesundheitsbranche vom Land ausgezeichnet

Am Donnerstagvormittag sind am Rostocker Stadthafen insgesamt acht Unternehmen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern aus der Gesundheitsbranche ausgezeichnet worden. Unter den Gewinnern des Ideenwettbewerbs der Gesundheitswirtschaft sind auch drei Firmen aus Rostock. Die "daisygrip Gmbh" stellt wiederverwertbare Venenstauer für die routinemäßige Blutentnahme her. Das Unternehmen "qutime UG" hat eine App entwickelt, mit der die Dienstplanung im Gesundheitswesen automatisiert werden kann. Die "Albutec GmbH" bietet Leberpatientinnen und -patienten Hilfsmittel für den alltäglichen Gebrauch an. Das Landeswirtschaftsministerium stellt den acht Gewinnern insgesamt eine Million Euro Preisgeld zur Verfügung gestellt. Die finanzielle Unterstützung soll den Firmen helfen, ihre Produkte auf dem Markt zu etablieren. 27 Firmen aus dem ganzen Land hatten sich mit Ideenskizzen für den Preis beworben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock