Stand: 04.11.2024 14:48 Uhr Rostock: Unfall führte zu Sperrung der Vorpommernbrücke

Auf der Vorpommernbrücke in Rostock hat es am Montagmorgen einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 59- jähriger Lkw-Fahrer gegen 7.30 Uhr beim Wechseln des Fahrstreifens ein Auto und schob dieses in den Gegenverkehr. Anschließend kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die 37-jährige Fahrerin des abgedrängten Autos kam leicht verletzt ins Klinikum. Jeweils eine Spur in beide Fahrtrichtungen musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 35.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.11.2024 | 17:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock