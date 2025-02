Stand: 14.02.2025 10:35 Uhr Rostock: Tschaikowskistraße früher freigegeben als geplant

Die Bauarbeiten in der Tschaikowskistraße im Rostocker Komponistenviertel sind früher abgeschlossen als geplant. Am Freitagvormittag konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Ursprünglich hatte die Nordwasser GmbH angegeben, dass die Sanierungsarbeiten an einem Hausanschluss eine Woche länger dauern. Im Stadtteil Bramow gibt es dagegen eine neue Baustelle. Dort ist die Carl-Hopp-Straße am Fischereihafen halbseitig gesperrt. Grund dafür ist laut Nordwasser ein defekter Abwasserkanal, der repariert werden muss. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende kommender Woche andauern.

