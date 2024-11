Stand: 22.11.2024 07:24 Uhr Rostock: Teelichter verursachen Brand in einer Wohnung

In der Rostocker Friedrichstraße haben Teelichter am Donnerstagabend für einen Brand mit 5000 Euro Schaden gesorgt. Laut Polizei verließ eine 33-Jährige ihre Wohnung und ließ dabei die Teelichter auf einem Holzregal unbeaufsichtigt brennen. Weil der Feueralarm gegen 18.30 Uhr losging, haben Hausbewohner die Rettungskräfte alarmiert. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten der Hauseigentümer und weitere Bewohner die Wohnung öffnen und das Feuer löschen. So konnten sie verhindern, dass sich der Brand vom Holzregal auf andere Möbelstücke ausbreitet. Wegen der starken Rußverschmutzung und einer erheblichen Geruchsbelästigung sei die Wohnung bis voraussichtlich Freitagabend nicht bewohnbar, hieß es von der Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen die Mieterin wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Polizei erinnert daran, Kerzen nie unbeaufsichtigt zu lassen und vorsichtig damit umzugehen.

