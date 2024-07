Stand: 09.07.2024 12:24 Uhr Rostock: Straßenbauarbeiten im Komponistenviertel

Das Tiefbauamt Rostock hat für das Komponistenviertel in der Stadt umfangreiche Straßenbauarbeiten angekündigt. Baubeginn ist für Mitte August geplant. Zunächst in der Sebastian-Bach-Straße und in der Mozartstraße. Danach seien die Deckenerneuerung in der Tschaikowskistraße zwischen Hamburger Straße und Händelstraße geplant. Den Abschluss der Bauarbeiten bilde die Tschaikowskistraße im Abschnitt zwischen der Händelstraße und der Zufahrt zum Supermarkt Lidl. Die Bauarbeiten erfordern laut Stadtverwaltung Vollsperrungen der jeweils betroffenen Straßenzüge für den Individualverkehr. Die Buslinien sollen kontinuierlich verkehren und die betroffenen Straßenabschnitte mit einer Sonderberechtigung passieren. Bis Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Es werden Umleitungsstrecken ausgeschildert.

