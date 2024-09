Stand: 06.09.2024 09:29 Uhr Rostock: Stadtteil Toitenwinkel hat einen neuen Recyclinghof

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hat am Freitag ein neuer Recyclinghof eröffnet. Mit einer Fläche von rund 11.000 Quadratmetern zähle der Hof am Hainbuchenweg zu den größten und modernsten in Mecklenburg-Vorpommern, heißt es von der Rostocker Stadtentsorgung. Insgesamt sei der Recyclinghof nutzerfreundlicher. So gebe es beispielsweise ebenerdige Entladeboxen. Der ganze Hof sei barrierefrei. Der Neubau ersetzt den Recyclinghof am Dierkower Damm. Dieser habe seine Kapazitätsgrenze erreicht und entspreche nicht mehr den aktuellen Anforderungen, sagt Steffen Böhme, Pressesprecher der Stadtwerke.

