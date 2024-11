Stand: 08.11.2024 15:16 Uhr Rostock: Sieben Kilogramm Cannabis sichergestellt

Im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt hat die Polizei in einem Geschäft für Raucherzubehör sieben Kilogramm Cannabis sichergestellt. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rostock gegen einen 30-jährigen Deutschen. Er steht im Verdacht gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln. Bei der Durchsuchung am Mittwoch wurden weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen gefunden, die nun kriminaltechnisch untersucht werden, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Der Verdächtige ist auf freiem Fuß. Allein das Cannabis hat einen Schwarzmarktwert von etwa 70.000 Euro.

