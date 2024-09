Stand: 06.09.2024 18:21 Uhr Rostock: Poller sollen Verkehrschaos beheben

Nachdem die Rostocker Rennbahnallee seit dem 19. August voll gesperrt ist, haben viele Autofahrer als Umleitung den Weg durch das Wohngebiet am Funkturm genommen. Damit ist in der kommenden Woche Schluss. Am Dienstag, 10. September, werden laut Stadtverwaltung Verkehrspoller installiert, die eine Durchfahrt unmöglich machen. Lediglich Anwohner sollen auf ihre Grundstücke kommen, so ein Stadtsprecher. Seit Freitag weisen entsprechende Hinweisschilder an den Einfahrten in das Wohngebiet aus Richtung Satower Straße und am Tannenweg darauf hin. Die Autofahrer werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über das Hansaviertel zu nutzen. Da zahlreiche Navigationsgeräte als Abkürzung die Strecke durch das Wohngebiet anzeigten, hatte sich die Anzahl der Fahrzeuge verfünffacht. Das hatte eine Messung des Kommunalen Ordnungsdienstes ergeben.

