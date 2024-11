Stand: 14.11.2024 07:37 Uhr Rostock: Mann mit Messer bedroht Frauen in der KTV

In der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt soll ein Mann am Mittwochabend in der Budapester Straße drei Frauen beleidigt und mit einem Messer bedroht haben. Der bislang unbekannte Mann soll der Syrerin und ihren erwachsenen Töchtern gedroht und dabei ein größeres Messer gehalten haben. Als die Mutter den Notruf wählte, flüchtete der Mann. Mehrere Polizeiwagen suchten den Bereich ab, konnten den Tatverdächtigen aber nicht finden. Nun sammeln die Beamten Hinweise. Der Gesuchte wird beschrieben als: 50-60 Jahre alt, nach Angaben der Polizei "deutscher Phänotyp". Er trug eine dunkle Mütze und Kleidung, einen hellen Dreitagebart und trug mehrere Tüten in der Hand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.11.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock