Stand: 13.12.2024 07:45 Uhr Rostock: Keine Post mehr am Neuen Markt

Bereits seit längerem wurden Briefe und Pakete am Neuen Markt nur noch in den Räumen der Postbank angenommen. Im zweiten Halbjahr 2025 werde die Filiale jedoch zu einer reinen Beratungsfiliale rund um Finanzthemen umgebaut, so ein Sprecher der Postbank. Die Angebote als Postpartner würden danach nicht mehr angeboten. Auch ein Sprecher der Deutsche Post DHL Gruppe bestätigt, dass Briefe und Pakete dann nur noch in anderen sogenannten Partnerfilialen in der Innenstadt angenommen werden. Das Gebäude am Neuen Markt, in dem es dann keine Postdienstleistungen mehr geben wird, war in den Jahren 1953 bis 1956 als Rostocker Hauptpostamt gebaut worden. Die Postbank, die noch immer die Filiale in dem Haus betreibt, war 1994 aus der privatisierten Bundespost herausgelöst worden und gehört mittlerweile zur Deutschen Bank AG.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.12.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock