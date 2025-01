Stand: 16.01.2025 07:33 Uhr Rostock: Zimmermodule statt Rotorblätter in Nordex-Hallen

Nach der Schließung der Rotorblattproduktion im Rostocker Nordosten Mitte 2022 war lange unklar, wie es auf dem Firmengelände südlich des Überseehafens weitergehen könnte. Nun wurde bekannt, dass bereits im September 2024 eine der Großhallen vermietet worden ist. Seit dem baut dort die Kaufmann Bausysteme GmbH mit Sitz in Österreich Module für die Inneneinrichtung des Neubaus der Zollhochschule in Rostock-Lichtenhagen. Konkret geht es um 620 Wohnheimzimmer die in der ehemaligen Nordexhalle vorgefertigt werden. Rund 400 dieser Module sind bereits montiert, heißt es von einem Unternehmenssprecher. Insgesamt seien bis zu 55 Mitarbeiter beschäftigt. 2026 soll der Neubau der Zollhochschule des Bundes in Lichtenhagen fertiggestellt werden. Geplante Kosten: 230 Millionen Euro. Wie Nordex auf Anfrage mitteilte, werden weitere Hallen auf dem Gelände der ehemaligen Produktionsstätte auch für Forschungszwecke beim Bau neuer Rotorblatttypen genutzt.

