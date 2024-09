Stand: 24.09.2024 12:14 Uhr Rostock: IC-Zug mit Eiern und Tomaten beworfen

Bislang unbekannte Täter haben in den frühen Montagabendstunden einen vorbeifahrenden Zug mit Eiern und Tomaten beworfen. Der Vorfall soll sich laut Polizei an der Haltestelle Rostock-Bramow ereignet haben. Der IC von Warnemünde nach Dresden konnte unbeschadet weiterfahren. Im Wartehäuschen mit Eiern und vermutlich mit Steinen beschmissen und beschädigt haben, so ein Sprecher der Polizei. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

