Stand: 23.08.2024 10:20 Uhr Rostock: Gehlsheimer Straße früher als geplant freigegeben

Seit Freitagmittag ist die Gehlsheimer Straße im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf wieder für den Verkehr freigegeben, heißt es vom Tiefbauamt. Damit sind die Hauptarbeiten drei Tage früher abgeschlossen als geplant. Somit ist auch die Gehlsheimer Klinik wieder mit dem Auto erreichbar. Auf dem Abschnitt wurde die Asphaltdecke zwischen der "Hafenallee" und der Straße "Zur Obstwiese" erneuert. In der kommenden Woche folgen noch Restarbeiten. So werden zum Beispiel noch Straßenmarkierungen aufgebracht. Dabei kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Weitere Straßen in Bützow und Rostock ebenfalls früher fertig

In Bützow (Landkreis Rostock) ist eine Straße mehr als eine Woche früher fertig geworden als ursprünglich angenommen. Die Landestraße 11 zwischen Bützow und Langen Trechow hat eine neue Fahrbahndecke bekommen und ist seit Donnerstagabend wieder freigeben, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf NDR Anfrage mitteilte. Derzeit gibt es noch Restarbeiten, weshalb in dem Bereich ein Tempolimit von 50 km/h besteht. Auch der Rostocker Verbindungsweg ist gut eine Woche früher als geplant wieder geöffnet. Bereits am vergangenen Mittwoch waren die Sanierungsarbeiten an der Brücke über die Carbäk abgeschlossen, heißt es von der Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock