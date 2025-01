Stand: 13.01.2025 16:16 Uhr Rostock: Fernwärmeversorgung weiterhin unterbrochen

Auch zwei Tage nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rostock Groß Klein sitzen mehrere Mieter noch im Kalten, da die Fernwärmeversorgung unterbrochen ist. Nach Angaben der Stadtwerke Rostock waren zunächst drei Häuser im Taklerring 32 bis 34 betroffen, da die Versorgungsleitungen durch den Brand beschädigt waren. Nach einer Reparatur sind inzwischen zwei der Häuser wieder an das Fernwärmenetz angeschlossen. In dem Haus, in dem der Brand ausgebrochen ist, sind nach Angaben des Vermieters aktuell sechs Mietparteien betroffen. Sie haben neben Fernwärme auch keinen Strom. Aufgrund der starken Rauchpartikelbelastung kann erst am Dienstag der Brandsanierer und im Anschluss der Elektriker in den Keller, so der Vermieter auf NDR-Anfrage. In der Nacht zum Sonnabend war in einem der Keller ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

