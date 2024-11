Stand: 12.11.2024 07:43 Uhr Rostock: Erste Sitzungen der Ortsbeiräte nach Kommunalwahl

Die ehrenamtlichen Mitglieder der insgesamt 19 Ortsteilvertretungen in Rostock wurden auf Grundlage der letzten Kommunalwahlergebnisse eingesetzt. Sie bekommen monatlich ein Sitzungsgeld in Höhe von knapp 27 Euro. Zwischen neun und dreizehn Mitglieder haben die Ortsbeiräte - je nach Größe des Stadtteiles. Die Beiräte sind die direkten Ansprechpartner für die Einwohner und sollen die Rostocker Bürgerschaft sowie die Verwaltung in allen für ihren Bereich wichtigen Angelegenheiten beraten. Jüngste Vorschläge, die Anzahl der Beiräte durch Zusammenlegung zu halbieren, waren wegen des vermeintlichen Demokratieabbaus heftig kritisiert worden. Eine Entscheidung der Bürgerschaft, ob die Anzahl der Ortsbeiräte trotzdem reduziert wird, wird nicht vor Sommer 2025 erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.11.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock