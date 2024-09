Stand: 06.09.2024 07:50 Uhr Rostock-Dierkow und Toitenwinkel: 20. Mühlenfest beginnt

Im Rostocker Stadtteil Dierkow werden in diesem Jahr mehrere Jubiläen gefeiert. Dierkow-Neu wird 40 Jahre alt, der Jugend-Club "Outsider“ ist 20 geworden und auch das traditionelle Mühlenfest jährt sich zum 20. Mal. Die Veranstalter haben die Feierlichkeiten in drei Tage mit drei unterschiedlichen Schwerpunkten aufgeteilt. Der Festauftakt am Freitag auf der eigens eingerichteten Festwiese vor der Dierkower Mühle ist vor allem für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner in Toitenwinkel und Dierkow gedacht: Es gibt Bingo, ein Plattdütsch-Programm und einen Schlagersänger zu erleben. Am Freitagabend startet dann die Eröffnungsparty.

Familien- und Vereinstag am Wochenende

Der Samstag ist als Tag der Vereine gedacht. Auf der Bühne sind Kinderchöre, Tanzgruppen und Schülerbands zu sehen und auf der Festwiese stellen sich 30 Vereine und Institutionen der Stadt vor. Außerdem gibt es wieder ein Zelt nur für Jugendliche mit Kickertisch und Chillout-Lounge. Am Sonntag ist der Familientag mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel, Tanzshows, dem beliebten Mühlenlauf und vielen weiteren Mitmachangeboten. "Das Jubiläumsjahr soll Anlass sein, mal wieder in Dierkow vorbeizuschauen", sagt Steffen Ohm, der das Stadtteil- und Begegnungszentrum (SBZ) im Kurt-Schumacher-Ring leitet und die Feierlichkeiten koordiniert. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist frei.

