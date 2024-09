Stand: 11.09.2024 15:07 Uhr Rostock: Bundespolizei holt bewaffneten Mann aus S-Bahn

Am Dienstagabend haben Bundespolizisten einen bewaffneten Mann aus der S-Bahn zwischen Warnemünde und Rostock geholt. Zuvor war der 23-Jährige Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn aufgefallen, da er sichtbar eine Schusswaffe am Holster trug. Bei der Durchsuchung des Deutschen fanden die Polizeibeamten neben der Softair-Pistole auch einen Teleskopschlagstock, ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät, ein Springmesser sowie Quarzhandschuhe und Handschellen. Er gab an, für eine Sicherheitsfirma zu arbeiten. Eine Berechtigung für das Tragen von Waffen konnte er nicht vorweisen. Der Mann ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

