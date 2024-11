Stand: 11.11.2024 16:22 Uhr Rostock: Bewaffneter Mann bedroht Schulklassen in S-Bahn

Ein maskierter Mann hat am vergangenen Donnerstagvormittag am Haltepunkt Holbeinplatz in Rostock die S-Bahn betreten und trug wohl deutlich sichtbar eine Waffe am Gürtel. Das berichtet die Bundespolizei. In dem Zugabteil befanden sich mehrere Lehrerinnen mit ihren zwei Schulklassen. Der bisher unbekannte Täter solle sich vor den Kindern positioniert und ihnen mit den Worten "Lasst mich in Ruhe, sonst knalle ich euch ab" gedroht haben. Bisher konnte die Bundepolizei keinen Tatverdächtigen ermitteln, wertet jedoch Videoaufnahmen aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

