Stand: 15.11.2024 13:44 Uhr Nach bewaffneten Drohgebärden in S-Bahn: 16-Jähriger gestellt

Der Maskierte, der vor gut einer Woche mehrere Reisende in einer Rostocker S-Bahn bedroht hatte, ist gefasst. Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge wurde der 16-jährige deutsche Jugendliche am Montagabend am Hauptbahnhof Rostock von einer Streife gestellt. Für seine Identifizierung sorgten unter anderem polizeiinterne Fahndungsbilder und Aufnahmen von Überwachungskameras an den S-Bahnhöfen. Der Jugendliche, der am vergangenen Donnerstag deutlich sichtbar eine Pistole trug, hatte neben anderem auch einer Schulklasse gedroht, sie abzuknallen, wenn sie ihn nicht in Ruhe ließen. Bei seiner Festnahme gab der 16-Jährige an, die Pistole sei eine Softairwaffe gewesen, die er nicht mehr besitze. Die Ermittlungen dauern an.

