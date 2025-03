Stand: 03.03.2025 13:45 Uhr Rostock: Baumpflegearbeiten auf dem Mühlendamm

Autofahrer müssen am Mühlendamm in Rostock mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Laut Tiefbauamt finden dort am Dienstag zwischen 9 und 15 Uhr Pflegearbeiten an den Bäumen statt. Betroffen ist die Fahrspur stadtauswärts. In der Nähe gibt es zwei weitere Baustellen. Der Verbindungsweg ist gesperrt, weil dort Fernwärmeleitungen verlegt und die Asphaltdecke erneuert werden. In der Neubrandenburger Straße laufen vorbereitende Arbeiten, weil die Fahrbahndecke erneuert werden soll.

