Stand: 28.11.2024 06:44 Uhr Rostock: Autofahrerin kracht im Berufsverkehr gegen Laterne

Eine 79 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend in der Hamburger Straße in Rostock mit ihrem Auto gegen einen Laternenmast gefahren. Ihr Wagen fing daraufhin Feuer. Die Fahrerin wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Rettungskräfte kamen zum Einsatz. Die Laterne musste durch Mitarbeiter der Stadtwerke gesichert werden. Die Hamburger Straße zählt zu den Hauptverkehrsstraßen in Rostock und musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu langen Staus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Warum die Autofahrerin von der Straße abkam, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock