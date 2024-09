Stand: 10.09.2024 17:04 Uhr Rostock: 45-Jähriger zündet Mülltonnen und Dachunterstand an

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll ein 45-jähriger Deutscher im Rostocker Stadtteil Reutershagen die Scheiben einer Straßenbahnhaltestelle in der Hamburger Straße eingeschlagen und die Mülleimer angezündet. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Die Beamten löschten den Brand, konnten vor Ort aber keinen Tatverdächtigen finden. Noch während die Frau befragt wurde, brannten auf dem naheliegenden Gelände der Rostocker Straßenbahn AG zwei Müllcontainer sowie ein Dachunterstand. Dank der Täterbeschreibungen und eines Videos konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Schwanenteichs aufgreifen. Der 45-Jährige ist der Polizei bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock