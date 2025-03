Stand: 18.03.2025 13:00 Uhr Region Rostock: Viele Altkleidercontainer abgebaut

In der Region Rostock sind seit Jahresbeginn einige Altkleidercontainer abgebaut worden. Das Geschäft mit den gespendeten Textilien lohne sich nicht mehr, heißt es von Privatfirmen und der Stadtverwaltung. Schlechte Qualität und viele "Fehlwürfe", also Müll, Dreck und Unbrauchbares landen in den Containern. Damit haben sowohl Unternehmen als auch karitative Organisationen zu kämpfen. Das Deutsche Rote Kreuz in Rostock und im Landkreis hat aktuell zwar keine Container abgebaut. In der Innenstadt gebe es aber schon seit längerer Zeit nur noch zwei Container aus den genannten Gründen. Für die Privatfirma Veolia lohne das Geschäftsmodell Altkleider nicht mehr: Rund 54 Container seien im Rostocker Umland entfernt worden. Die Qualität der Kleidung sinke seit Jahren, während die Mengen deutlich ansteigen, heißt es. Die Getrenntsammelpflicht habe zusätzlich für Verunsicherung gesorgt. Die rund 100 städtischen Altkleidercontainer sollen bleiben, heißt es von der Stadtverwaltung. Sie werden von der Firma EAST-WEST betrieben.

Weitere Informationen Altkleider entsorgen: Container oder Restmüll? Diese Regeln gelten Alttextilien müssen einer neue EU-Richtlinie zufolge im Altkleidercontainer entsorgt werden. Worauf müssen Verbraucher achten? mehr

