Stand: 30.04.2025 14:18 Uhr Region Rostock: Schwache Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt

In der Region Rostock sind derzeit 15.220 Frauen und Männer ohne Job. Das sind 419 weniger als noch im März. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,9 Prozent. Im März war sie noch bei 7,1 Prozent. "Im zurückliegenden Monat konnten 1.304 Frauen und Männer in der Region Rostock ihre Arbeitslosigkeit mit der Unterzeichnung eines neuen Arbeitsvertrages beenden, das freut mich sehr", so Liane Meyer-Mierke, operative Geschäftsführerin der Rostocker Arbeitsagentur. Dennoch fällt die Frühjahrsbelebung nicht so deutlich aus wie im restlichen Land. In der Hansestadt ist die Arbeitslosenquote nur leicht auf aktuell 7,9 Prozent gesunken. Im Landkreis sieht es etwas besser aus. Dieser hat mit 6,0 Prozent weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit gibt es 4.194 unbesetzte Jobs und 1.063 Ausbildungsstellen. Wer Arbeit sucht, hat vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Handel sehr gute Chancen.

