Stand: 18.10.2024 07:35 Uhr Region Rostock: Raumentwicklungsplan verzögert sich

Der neue Raumentwicklungsplan für die Region Rostock wird später fertig als geplant. Das hat der Regionale Planungsverband auf NDR-Anfrage mitgeteilt. Der Plan legt unter anderem fest, wo im Landkreis künftig Flächen für Industrie oder Windenergieanlagen entstehen sollen. Den ersten Entwurf hatte der Planungsverband Ende vergangenen Jahres auf Veranstaltungen in Kröpelin, Teterow, Bützow, Sanitz (alle Landkreis Rostock) und der Hansestadt Rostock vorgestellt. Kontrovers diskutiert wurden dabei vor allem die neuen Windeignungsgebiete. Nach den Vorgaben der Bundesregierung müssen deutschlandweit künftig wesentlich mehr Windräder aufgestellt werden. Die Flächen in der Region Rostock sollen sich nahezu verdreifachen. Mehr als 1000 Stellungnahmen seien zum ersten Entwurf eingegangen, 75 Prozent betreffen das Thema Windenergie, so der Planungsverband. Die Fülle der Proteste und Anmerkungen habe zu einer Verzögerung der Auswertung von drei Monaten geführt. Zahlreiche Hinweise werden berücksichtigt und in den überarbeiteten Entwurf eingearbeitet. Dieser soll voraussichtlich im Frühjahr erneut mit den Einwohnern besprochen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock