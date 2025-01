Stand: 21.01.2025 07:08 Uhr Region Rostock: Pacht für Garagen steigt um bis zu 500 Prozent

Die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro hat zum ersten Januar die Pacht für ihre rund 6.000 Garagengrundstücke um teils 500 Prozent erhöht. Kritik daran kommt von Mitgliedern des Garagenvereins: Die Wiro drehe an der Preisschraube, heißt es von einem Pächter auf dem Garagenhof Vorweden bei Lambrechtshagen (Landkreis Rostock). Im vergangenen Jahr betrug die jährliche Pacht dort noch 43 Euro, nun sind es 214 Euro. Der Verdacht des Pächters: Die Stadt schröpfe über ihre Wohnungsgesellschaft die Pächter und wolle sie aus den Garagen verdrängen, um Wohnraum zu schaffen. Dem widerspricht die Wiro: In vielen Fällen sei die Pacht in den vergangenen 20 Jahren gleich geblieben. Man habe sie nun dem ortsüblichen Niveau angepasst. Die Pacht inklusive aller Nebenkosten für eine Garage in einem Wohngebiet liege nun bei rund 40 Euro monatlich und 20 Euro am Rande des Wohngebiets. Ob jeder Garagenkomplex langfristig erhalten bleibe, könne noch nicht vorausgesagt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock