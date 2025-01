Stand: 31.01.2025 14:19 Uhr Region Rostock: Mehr Arbeitslose zum Jahresbeginn

Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region Rostock im Januar gestiegen. Derzeit sind 15.665 Männer und Frauen in der Hansestadt und im Landkreis ohne Job und somit 1.071 mehr als noch im Dezember. In der Stadt Rostock ist die Arbeitslosenquote auf 7,9 Prozent gestiegen (Vormonat: 7,5 Prozent). Im Landkreis liegt sie aktuell bei 6,3 Prozent (Vormonat: 5,8 Prozent). Der Anstieg sei typisch für die Zeit zwischen Dezember und Januar, sagt Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur. Zum Jahreswechsel liefen viele befristete Arbeitsverträge aus. Außerdem gebe es im Winter weniger Jobs im Freien, so Diettrich weiter. Ein Vergleich zum Januar 2024 zeigt: In der Hansestadt gab es vor einem Jahr nur 148 Arbeitslose weniger. Entgegen dem bundesweiten Trend ist die Arbeitslosenquote im Landkreis im Jahresvergleich gesunken. Derzeit gibt es in der Region Rostock 3.845 offene Stellen. Die meisten davon nach wie vor im Gesundheits- und Sozialwesen gefolgt vom Handel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 31.01.2025 | 16:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock