Stand: 26.12.2024 07:33 Uhr Region Rostock: Kirchen feiern zweiten Weihnachtsfeiertag

In der Region Rostock laden zahlreiche Kirchen am Donnerstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, zu Veranstaltungen ein. Beim Gottesdienst um 10 Uhr in der Dorfkirche Hohen Sprenz (Landkreis Rostock) singt der Ökumenische Kirchenchor aus Laage (Landkreis Rostock). Die Stadtkirche Laage selbst veranstaltet um 10 Uhr einen Weihnachtsrundgang. Zur gleichen Zeit finden Gottesdienste auch in der Dorfkirche Lichtenhagen, dem Begegnungshaus Lambrechtshagen, der Kirche Parum, der Sankt Johannis Kirche Rerik (alle Landkreis Rostock) und in der Kirche im Rostocker Stadtteil Biestow statt. Um 10.30 beginnt im Dom Güstrow (Landkreis Rostock) ein Gottesdienst mit dem Bläserchor der Güstrower Kantorei , um 11 Uhr in der Rostocker Petrikirche. Um 14 Uhr lädt das Pfarrhaus Schwaan (Landkreis Rostock) zum Pfarrhoftreff ein. Um 14.30 gibt es einen Gottesdienst in der Winterkirche Kröpelin (Landkreis Rostock. Die Kirche in Sanitz (Landkreis Rostock) veranstaltet um 17 Uhr ein Weihnachtssingen, begleitet von einem Gesangschor und einem Posaunenensemble.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock