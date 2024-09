Stand: 20.09.2024 07:37 Uhr REBUS setzt auf Wasserstoffbusse

Ein Drittel der Busse im Landkreis Rostock wird ab Oktober mit Wasserstoff betrieben sein. Die 52 Busse hat das Unternehmen REBUS bereits in Dienst gestellt. Eine Tankstelle, in der 100 % regionaler "grüner" Wasserstoff getankt werden kann, ist in Güstrow fertiggestellt worden. Damit will das kommunale Verkehrsunternehmen die Wende im Antrieb von Bussen fortsetzen. Nach Unternehmensangaben fährt dann die zweitgrößte Wasserstoffbus-Flotte Deutschlands.

