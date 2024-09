Stand: 27.09.2024 12:59 Uhr "QueerFilmFest" startet in Rostock

In Rostock startete das 16. "QueerFilmFest" der Hansestadt. Die Veranstalter möchte ein Zeichen dagegen setzen, dass Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung oder Beziehungsformen diskriminiert werden. Unter dem Motto "Kreuz und Queer durch Rostock" startet die Veranstaltung mit einem Stadtspaziergang: Es geht um queere Menschen in den zurückliegenden Jahrhunderten bis hin zur Gegenwart. Der erste Film wird am Freitag um 17 Uhr im "M.A.U. Club" gezeigt und kommt aus Griechenland. Es geht um eine lesbische Community auf der Insel Lesbos. Insgesamt werden bis Sonntag 26 Kurz- und Langfilme aus der ganzen Welt gezeigt, die sich mit queeren Themen befassen. Das "QueerFilmFest" in Rostock wird ehrenamtlich organisiert: Tickets gibt es nicht: Besucherinnen und Besucher werden lediglich um eine Spende am Einlass gebeten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Filmfestival