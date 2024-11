Stand: 14.11.2024 10:13 Uhr Priemerburg: Zerstörter Fahrkartenautomat

Der Fahrkartenautomat am Bahnhof Priemerburg in Güstrow (Landkreis Rostock) ist völlig zerstört, weil ein Unbekannter an die Geldkassette gelangen wollte. Der Täter hatte sich laut Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen auf dem Bahnhof mit einem Schneidwerkzeug am Automaten zu schaffen gemacht. Nach Alarmierung durch die Notfallleitstelle in Berlin war eine Streife zum Tatort gefahren. Dabei sahen die Beamten aus der Ferne den mutmaßlichen Täter noch flüchten, konnten ihn aber nicht mehr fassen. Der Unbekannte war offenbar nicht an das Geld aus dem Automaten gekommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird noch ermittelt.

