Stand: 24.07.2024 06:17 Uhr Porsche- und Tesla-Fahrer auf der A19 verunglückt

Auf der A19 hat es mehrere Autounfälle gegeben. Am späten Dienstagnachmittag hat laut Polizei ein Porsche die Leitplanke zwischen Krakow am See und Linstow (Landkreis Rostock) durchbrochen. Das Auto kam fünf Meter neben der Fahrbahn an einem Baum zum Stehen. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser in Güstrow und Rostock gebracht. Ein im Fahrzeug mitfahrender Hund konnte in einem Tierheim untergebracht werden. Fast zeitgleich durchbrach ein Tesla bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Mittelschutzplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Den Sachschaden beider Unfälle zusammen beziffert die Polizei auf mehr als 160.000 Euro.

