Polizei zieht in Güstrow betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

In Güstrow (Landkreis Rostock) hat die Polizei am Dienstagabend einen 61-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem Kleintransporter durch seine Fahrweise aufgefallen. Zum Beispiel habe er Sperrlinien wiederholt überfahren und beim Abbiegen nicht geblinkt, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab 1,47 Promille. Im Anschluss wurden eine Blutentnahme veranlasst und sowohl der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bereits am frühen Dienstagmorgen war ebenfalls in Güstrow ein 37-Jähriger mit 1,32 Promille gestoppt worden. Der Mann gab außerdem noch zu, Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Wie sich herausstellte, besaß er auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Gegen beide Männer wird nun durch die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt.

