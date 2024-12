Stand: 30.12.2024 14:27 Uhr Polizei stellt mehrere Diebe in der Region Rostock

In Hohen Luckow (Landkreis Rostock) hat es an zwei aufeinanderfolgenden Abenden Einbrüche in einem Landwirtschaftsbetrieb gegeben, bei denen diverse Werkzeuge und Kraftstoff gestohlen wurden. Mitarbeiter konnten am Sonntagabend das Fluchtauto beobachten und der Polizei beschreiben. Die Beamten fanden das beschriebene Auto daraufhin auf einem Autobahnparkplatz an der A20 und stellten zwei Männer im Alter von 25 und 28 fest. Das gesuchte Diebesgut hatten sie dabei. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Mann in Rostock mit gestohlenem Motorroller unterwegs

Ebenfalls am Wochenende hat die Polizei einen 28-Jährigen Rostocker aufgegriffen, der ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem geklauten Motorroller unterwegs war. Gegen den polizeibekannten Mann lag zudem bereits ein Haftbefehl vor. Das Rostocker Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock