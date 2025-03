Stand: 13.03.2025 11:00 Uhr Polizei ermittelt nach Brand in Dersentin

Nachdem am Mittwoch in Dersentin, südlich von Lalendorf (Landkreis Rostock), ein Zweifamilienhaus gebrannt hat, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Hausbewohner. Wie ein Polizeisprecher sagte, hätten Ermittlungen ergeben, dass vermutlich noch nicht erkaltete Asche entsorgt wurde. Von einem Mülleimer waren die Flammen dann vermutlich auf die Fassade des Hauses übergegriffen. Nach Polizeiangaben ist das Haus unbewohnbar, der Schaden: mindestens 250.000 Euro. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Am Donnerstag ist ein Brandursachenermittler vor Ort.

