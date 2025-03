Stand: 25.03.2025 11:54 Uhr Polizei durchsucht mehrere Gebäude in der Region Rostock

Am Mittwochmorgen hat die Polizei vier Gebäude in der Hansestadt und im Landkreis Rostock durchsucht. Hintergrund war ein schwerer Raub vor gut vier Wochen in Warnemünde. Vier Männern wird vorgeworfen, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Beethoven-Straße verschafft zu haben. Dort sollen die Männer die 20-jährige Inhaberin der Wohnung mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Außerdem sollen sie auf die junge Frau körperlich eingewirkt haben. Die Täter stahlen einen Fernseher und flüchteten. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die Beamten nun vier Tatverdächtige stellen und umfangreiche Beweise sammeln, so eine Polizeisprecherin.

