Stand: 15.08.2024 14:21 Uhr Nienhagen: Kleidung am Strand sorgt für Großeinsatz

Eine 61-jährige Anwohnerin, die in Nienhagen (Landkreis Rostock) am Strand regelmäßig schwimmen geht, kam nicht zu ihrer abgelegten Kleidung zurück. Strandbesucher machten sich Sorgen und informierten die Rettungskräfte. Wasserschutzpolizei und Seenotrettung suchten das Wasser ab, Polizisten des Reviers Bad Doberan suchten an Land. Die Einsatzkräfte fanden die Eigentümerin der Kleidung letztendlich wohlbehalten vor. Sie habe aufgrund eines dringlichen privaten Anlasses den Strand verlassen müssen, teilte die 61-Jährige den Rettungskräften mit.

