Neues Netzwerk in Rostock für junge Mütter mit Depressionen

Wie können werdende Eltern besser in psychischen Krisen nach der Geburt unterstützt werden? Darum geht es am Mittwoch auf dem ersten Landesfachforum "Rund um die Geburt" in der Rostocker Südstadtklinik. Das Netzwerk soll den Austausch verschiedenener Berufsgruppen stärken, um bessere Hilfsangebote machen, zum Beispiel für Frauen, die an Depressionen nach der Geburt leiden. Dazu zählen Gynäkologen, Hebammen, Psychiater und Sozialarbeiter. Laut dem Chefarzt der Neugeborenenklinik in Rostock, Dr. Dirk Olbertz, erleben rund 15 Prozent der Mütter von Neugeborenen schwere psychische Krisen. Auf dem Programm des Forums stehen Vorträge und eine Podiumsdiskussion.

