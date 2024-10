Stand: 11.10.2024 15:38 Uhr Neue ICE-Verbindungen von und nach Rostock ab Dezember

Mitte Dezember stellt die Deutsche Bahn ihre Fahrpläne um. Dann soll es auch neue Zugverbindungen von und nach Rostock geben, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Der morgendliche ICE zwischen Rostock und Hamburg fährt dann rund 45 Minuten später. So sollen die Abfahrtszeiten für Pendler attraktiver werden, hieß es. An Sonnabend-Vormittagen gibt es eine ICE-Verbindung von Rostock über Bützow (Landkreis Rostock) und Hamburg bis Frankfurt am Main. Ab März fährt ein ICE immer vormittags von Warnemünde über Berlin bis Stuttgart.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock