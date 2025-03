Stand: 26.03.2025 14:46 Uhr Neubukow stellt eigenen IT-Mitarbeiter ein

Die Stadt Neubukow will einen eigenen IT-Administrator beziehungsweise Administratorin einstellen. Das ist am Dienstagabend die Stadtvertretung beschlossen. Wer den Job in Neubukow übernimmt, ist künftig zum einen für die IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung zuständig, aber auch für die der Schulen. Wie Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) NDR 1 Radio MV sagte, ist die Grundschule bereits vollständig digitalisiert. In der Regionalen Schule soll das nach den laufenden Sanierungsarbeiten auch der Fall sein. Bisher werde die Informationstechnik in Neubukow durch einen externen Dienstleister verwaltet, eine Ansiedlung dieser Aufgaben in der Stadtverwaltung bringe viel Flexibilität in diesem Bereich. Die neue Stelle ist Teil des Haushalts für das laufende Jahr, den die Stadtvertreterinnen und -Vertreter beschlossen haben.

