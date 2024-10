Stand: 17.10.2024 10:23 Uhr Nach Verfolgung: Ladendieb in Rostock-Dierkow gefasst

Am Mittwochabend wurde im Rostocker Stadtteil Dierkow ein Ladendieb gefasst. Ein Ladendetektiv verfolgte den flüchtigen Mann und rief zugleich die Polizei. Die stellte den 40-jährigen Moldawier wenig später an einer Straßenbahn-Haltestelle. Er hatte Lebensmittel im Wert von etwa 10 Euro entwendet. In der Brusttasche seiner Jacke fand die Polizei außerdem ein Taschenmesser und ein Pfefferspray. Der Mann wurde wegen Diebstahls mit Waffen angezeigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock