Stand: 02.10.2024 07:09 Uhr Nach Monaten: Kühlungsborns Stadtvertretung hat Vorsitzenden

Die Stadtvertretung von Kühlungsborn (Landkreis Rostock) hat, ganze drei Monate nach der Aufstellung, einen Vorsitzenden. Uwe Ziesig (parteilos) konnte am Dienstag zwölf von 20 Stimmen der Stadtvertreter für sich gewinnen und wurde somit zum dritten Mal in Folge zum Bürgervorsteher gewählt. In dieser Rolle repräsentiert Uwe Ziesig die Gemeinde nach außen und leitet die Sitzungen der Stadtvertretung. Die erste Vorsitzendenwahl, die im Juli stattfand, war wegen eines Formfehlers für ungültig erklärt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 02.10.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock